У Львові автомобіль під керуванням жінки у стані наркотичного сп'яніння врізався в будинок

ДТП з постраждалими у Львові. Фото: патрульна поліція Львівської області

У Львові жінка за кермом автомобіля Skoda Fabia протаранила приватний житловий будинок. Удар був такої сили, що автомобіль пробив стіну, мешканці будинку знадобилася меддопомога. Патрульні виявили у водійки легковика ознаки наркотичного сп'яніння.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області у суботу, 17 серпня.

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ДТП за участю водія під дією наркотиків

Як розповіли патрульні, ввечері 16 серпня на вулиці Замарстинівській автомобіль Skoda Fabia вʼїхав у будинок і вщент розтрощив його стіну. За кермом була 34-річна жінка.

У будинку перебували двоє людей: 30-річна мешканка потребувала огляду медиків.

"Під час спілкування з винуватицею та власником автомобіля, який на момент зіткнення був пасажиром, патрульні виявили у них ознаки наркотичного спʼяніння", — йдеться в повідомленні.

Відповідальність за ДТП

За даними правоохоронців, перевірка на стан наркотичного сп'яніння в медичному закладі цю інформацію підтвердила. Також з'ясувалося, що водійка керувала транспортним засобом без відповідних документів. На винуватицю аварії склали протоколи за ДТП та керування транспортним засобом у нетверезому стані. Не уник відповідальності й власник автомобіля.

"На власника автомобіля винесли постанову за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом. Та склали протокол за передачу керма нетверезій особі", — зазначили патрульні.