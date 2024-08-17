Во Львове автомобиль под управлением женщины в состоянии наркотического опьянения врезался в дом

Во Львове водитель под действием наркотиков протаранила дом
Во Львове женщина за рулем автомобиля Skoda Fabia протаранила частный жилой дом. Удар был такой силы, что автомобиль пробил стену, жильцу дома понадобилась медпомощь. Патрульные обнаружили у водителя легковушки признаки наркотического опьянения.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области в субботу, 17 августа.
ДТП с участием водителя под действием наркотиков
Как рассказали патрульные, вечером 16 августа на улице Замарстыновской автомобиль Skoda Fabia въехал в дом и полностью разбил его стену. За рулем была 34-летняя женщина.
В доме находились два человека: 30-летняя жительница нуждалась в осмотре медиков.
"Во время общения с виновницей и владельцем автомобиля, который на момент столкновения был пассажиром, патрульные обнаружили у них признаки наркотического опьянения", — говорится в сообщении.
Ответственность за ДТП
По данным правоохранителей, проверка на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении подтвердила эту информацию. Также выяснилось, что водитель управляла транспортным средством без соответствующих документов. На виновницу аварии составили протоколы по ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Не ушел от ответственности и владелец автомобиля.
"На владельца автомобиля вынесли постановление за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством. И составили протокол за передачу руля нетрезвому лицу", — отметили патрульные.
Читайте Новини.LIVE!