Во Львове автомобиль под управлением женщины в состоянии наркотического опьянения врезался в дом

ДТП с пострадавшими во Львове. Фото: патрульная полиция Львовской области

Во Львове женщина за рулем автомобиля Skoda Fabia протаранила частный жилой дом. Удар был такой силы, что автомобиль пробил стену, жильцу дома понадобилась медпомощь. Патрульные обнаружили у водителя легковушки признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области в субботу, 17 августа.

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ДТП с участием водителя под действием наркотиков

Как рассказали патрульные, вечером 16 августа на улице Замарстыновской автомобиль Skoda Fabia въехал в дом и полностью разбил его стену. За рулем была 34-летняя женщина.

В доме находились два человека: 30-летняя жительница нуждалась в осмотре медиков.

"Во время общения с виновницей и владельцем автомобиля, который на момент столкновения был пассажиром, патрульные обнаружили у них признаки наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

Ответственность за ДТП

По данным правоохранителей, проверка на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении подтвердила эту информацию. Также выяснилось, что водитель управляла транспортным средством без соответствующих документов. На виновницу аварии составили протоколы по ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Не ушел от ответственности и владелец автомобиля.

"На владельца автомобиля вынесли постановление за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством. И составили протокол за передачу руля нетрезвому лицу", — отметили патрульные.