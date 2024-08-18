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У львівському розважальному центрі під час шоу стався вибух — троє дітей постраждали

18 серпня 2024 00:25
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибух у дитячому розважальному центрі Львова — троє дітей отримали травми
Люди у розважальному центрі "Леоленд". Фото: Varta1
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У суботу, 17 серпня, у львівському розважальному центрі "Леоленд" під час експерименту вибухнула колба. Внаслідок інциденту троє дітей отримали травми

Про це пише видання "ZAXID.NET".

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Що сталося

"На відкритті нової станції у місті професій Kidlandia сьогодні, 17 серпня, трапився неприємний випадок. Тріснула і розлетілась на друзки термоколба, яка на події була частиною реквізиту. Ми дуже стурбовані, адже постраждало троє діток, які стояли поруч, та запрошений аніматор, який в момент інциденту тримав колбу у руках", - повідомляється на Facebook-сторінці розважального закладу.

У львівському розважальному центрі під час шоу стався вибух — троє дітей постраждали - фото 1
Пост "Леоленду"

Після інциденту на місце викликали бригаду невідкладної допомоги, яка негайно доправила потерпілих до лікарні.

У пресслужбі Лікарні Святого Миколая уточнили, що двоє дітей (хлопчик 9 років та дівчинка 10 років), отримали незначні осколкові поранення брови та повіки. Їм обом провели первинну хірургічну обробку ран та наклали шви.

Третьою дитиною був восьмирічний хлопчик, який поступив із поверхневою травмою голови та забоєм м'яких тканин внаслідок падіння.

Всім трьом постраждалим медзаклад надав необхідну допомогу, після чого дітей відпустили додому.

У львівському розважальному центрі під час шоу стався вибух — троє дітей постраждали - фото 1
Люди у розважальному центрі "Леоленд" Фото: Varta1

"Зараз ретельно з'ясовуємо причини цього інциденту, перевіряємо відео із камер нагляду. Згодом повідомимо вам про деталі перевірки. Будемо дуже вдячні, якщо ви з розумінням поставитесь до нас і дасте час все налагодити", — додали у повідомленні "Leolend".

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