Во Львовском ТЦК обещают наказать сотрудников, которые "упаковали" мужчину в авто

Работники военкомата силой сажают мужчину в авто. Фото: скриншот

В интернете появилась запись, на которой видно, как во Львове люди в военной форме заставляют мужчин садиться в микроавтобус на улице. Вскоре Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что виновные будут наказаны.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП .

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Согласно описанию к видео, данный инцидент произошел в городе Львов. Львовская областная территориальная комиссия по контролю и надзору сообщила, что в связи с этим случаем проведена внутренняя проверка для выявления должностных лиц, которые будут привлечены к ответственности.

"По данному факту проведена служебная проверка по факту определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности. Обращаем Ваше внимание, что к уведомлению граждан привлекаются военнослужащие, которые в переводе с боевых бригад по состоянию здоровья ограниченно пригодны", — говорится в сообщении.

Напомним, что во Львове работники военкомата применили силу к прохожему. Они посреди улицы силой усадили мужчину в бус и пытались помешать видеосъемке очевидцев.