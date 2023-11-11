У Львівському ТЦК обіцяють покарати співробітників, які "запакували" чоловіка в авто

Працівники військкомату силою саджають чоловіка в авто. Фото: скриншот

В інтернеті з'явився запис, на якому видно, як у Львові люди у військовій формі змушують чоловіків сідати у мікроавтобус на вулиці. Невдовзі Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що винних буде покарано.

Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

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Згідно з описом до відео, цей інцидент стався у місті Львові. Львівська обласна територіальна комісія з контролю та нагляду повідомила, що у зв'язку з цим випадком проведено внутрішню перевірку для виявлення посадових осіб, які будуть притягнуті до відповідальності.

"За цим фактом проведено службову перевірку, визначено посадових осіб, які будуть притягнуті до відповідальності. Звертаємо вашу увагу, що до повідомлення громадян залучаються військовослужбовці, які у переведенні з бойових бригад за станом здоров'я обмежено придатні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Львові працівники військкомату застосували силу до перехожого. Вони посеред вулиці силою посадили чоловіка в бус і намагалися перешкодити відеозйомці очевидців.