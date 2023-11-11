Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівському ТЦК обіцяють покарати співробітників, які "запакували" чоловіка в авто arrow

У Львівському ТЦК обіцяють покарати співробітників, які "запакували" чоловіка в авто

11 листопада 2023 15:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Львівському ТЦК обіцяють покарати співробітників, які "запакували" чоловіка в авто
Працівники військкомату силою саджають чоловіка в авто. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В інтернеті з'явився запис, на якому видно, як у Львові люди у військовій формі змушують чоловіків сідати у мікроавтобус на вулиці. Невдовзі Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що винних буде покарано.

Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Читайте також:

"Упакували" в бус і відвезли — реакція ТЦК

Згідно з описом до відео, цей інцидент стався у місті Львові. Львівська обласна територіальна комісія з контролю та нагляду повідомила, що у зв'язку з цим випадком проведено внутрішню перевірку для виявлення посадових осіб, які будуть притягнуті до відповідальності.

"За цим фактом проведено службову перевірку, визначено посадових осіб, які будуть притягнуті до відповідальності. Звертаємо вашу увагу, що до повідомлення громадян залучаються військовослужбовці, які у переведенні з бойових бригад за станом здоров'я обмежено придатні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Львові працівники військкомату застосували силу до перехожого. Вони посеред вулиці силою посадили чоловіка в бус і намагалися перешкодити відеозйомці очевидців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі