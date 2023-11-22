Во Львовском ТЦК прокомментировали ситуацию с силовым задержанием мужчины

Женщина ударила работников ТЦК и СП. Фото: скриншот

Во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в автомобиль. При этом они будто бы выбили телефон из рук его жены.

Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию.

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"Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт относительно причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту", — говорится в сообщении.

Также там подчеркнули, что Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет меры по установлению обстоятельств инцидента. Также выясняются все детали данного случая.

Комментарий Львовского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в автомобиль. При этом они выбили телефон из рук его спутницы.