Во Львовском ТЦК прокомментировали ситуацию с силовым задержанием мужчины
Во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в автомобиль. При этом они будто бы выбили телефон из рук его жены.
Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию.
В ТЦК и СП пообещали разобраться в ситуации
"Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт относительно причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту", — говорится в сообщении.
Также там подчеркнули, что Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет меры по установлению обстоятельств инцидента. Также выясняются все детали данного случая.
Ранее мы сообщали, что во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в автомобиль. При этом они выбили телефон из рук его спутницы.
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