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Во Львовском ТЦК прокомментировали ситуацию с силовым задержанием мужчины

22 ноября 2023 10:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львовском ТЦК прокомментировали ситуацию с силовым задержанием мужчины
Женщина ударила работников ТЦК и СП. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в автомобиль. При этом они будто бы выбили телефон из рук его жены.

Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию.

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"Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт относительно причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту", — говорится в сообщении.

Также там подчеркнули, что Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет меры по установлению обстоятельств инцидента. Также выясняются все детали данного случая.

ТЦК и СП
Комментарий Львовского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в автомобиль. При этом они выбили телефон из рук его спутницы.

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