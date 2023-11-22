У Львівському ТЦК прокоментували ситуацію з силовим затриманням чоловіка
У Львові працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки силою затягли чоловіка до автомобіля. При цьому вони нібито вибили телефон з рук його дружини.
У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію.
У ТЦК та СП пообіцяли розібратися у ситуації
"Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту", — йдеться у повідомленні.
Там також наголосили, що Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин інциденту. Також з’ясовуються всі деталі даного випадку.
Раніше ми повідомляли, що у Львові працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки силою затягли чоловіка до автомобіля. При цьому вони вибили телефон з рук його супутниці.
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