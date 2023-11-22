У Львові працівники ТЦК силоміць запхали чоловіка до автомобіля

Працівники ТЦК затримали чоловіка. Фото: скриншот

У Львові працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки силою затягли чоловіка до автомобіля. При цьому вони вибили телефон з рук його супутниці.

Відео з затриманням чоловіка з'явилося у Telegram.

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"Вночі по вулиці Гавришкевича 5 п’ятеро людей у формі заштовхали чоловіка у бус та вибили телефон з рук жінки, яка хотіла це все зняти", — говориться в одному з коментарів до відео.

Втім, інші користувачі відзначають, що інцидент, судячи з відео, стався у темну пору доби. Можливо, пара порушували комендантську годину і тому була затримана.

"Відео знято, ймовірно, після настання комендантської години, тож причиною цього могло й стати її порушення громадянами", — йдеться в повідомленні.

Дружина затриманого просить свідків відгукнутися

У мережі з'явилося повідомлення нібито від дружини затриманого чоловіка. Вона просить свідків інциденту відгукнутися. Також вона наголосила, що в неї з рук вибили телефон.

Повідомлення дружини затриманого. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині до трьох років позбавлення волі засудили військовозобов’язаного. Чоловік відмовився від мобілізації через нібито необхідність догляду за бабусею.

Нагадаємо, що в інтернеті з'явився запис, на якому видно, як у Львові люди у військовій формі змушують чоловіків сідати у мікроавтобус на вулиці. Невдовзі Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що винних буде покарано.