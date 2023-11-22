Во Львове работники ТЦК силой запихнули мужчину в автомобиль

Работники ТЦК задержали мужчину. Фото: скриншот

Во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в автомобиль. При этом они выбили телефон из рук его спутницы.

Видео с задержанием мужчины появилось у Telegram.

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"Ночью по улице Гавришкевича 5 пятеро человек в форме затолкали мужчину в бус и выбили телефон из рук женщины, которая хотела это все снять", — говорится в одном из комментариев к видео.

Впрочем, другие пользователи отмечают, что инцидент, судя по видео, произошел в темное время суток. Возможно, пара нарушали комендантский час и потому была задержана.

"Видео снято, вероятно, после наступления комендантского часа, поэтому причиной этого могло и стать его нарушение гражданами", — говорится в сообщении.

Жена задержанного просит свидетелей откликнуться

В сети появилось сообщение будто бы от жены задержанного мужа. Она просит свидетелей инцидента откликнуться. Также она подчеркнула, что у нее из рук выбили телефон.

Сообщения жены задержанного. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во Львовской области к трем годам лишения свободы приговорили военнообязанного. Мужчина отказался от мобилизации из-за якобы необходимости ухода за бабушкой.

Напомним, что в интернете появилась запись, на которой видно, как во Львове люди в военной форме заставляют мужчин садиться в микроавтобус на улице. Вскоре Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что виновные будут наказаны.