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Во Львове автобус сбил женщину — детали ДТП

11 мая 2024 14:33
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Бригадир София
редактор
Во Львове автобус сбил женщину — детали ДТП
Автобус, наехавший на женщину. Фото: Нацполиция
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове 10 мая в 19:00 на Черновицкой улице произошла авария. Водитель, управляя автобусом маршрута Черновцы-Варшава, совершил наезд на 28-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины в субботу, 11 мая.

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Пострадавшая женщина получила травмы и была госпитализирована. В связи с этим инцидентом следователи начали уголовное расследование за нарушение ПДД. Согласно санкции настоящей статьи, водителю может грозить до трех лет ограничение свободы и лишение права управления транспортными средствами на срок до трех лет. Полиция работает над установлением всех обстоятельств происшествия.

Сообщение полиции Львовщины
Скриншот поста полиции Львовщины

Напомним, во Львовской области в результате наезда тепловоза погиб велосипедист. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в дендропарке Кропивницкого погибла 56-летняя женщина, упав с колеса осмотрения.

ДТП
авария
полиция
Украина
Львовская область
автобусы
водители

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