Во Львове автобус сбил женщину — детали ДТП

Автобус, наехавший на женщину. Фото: Нацполиция

Во Львове 10 мая в 19:00 на Черновицкой улице произошла авария. Водитель, управляя автобусом маршрута Черновцы-Варшава, совершил наезд на 28-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины в субботу, 11 мая.

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Пострадавшая женщина получила травмы и была госпитализирована. В связи с этим инцидентом следователи начали уголовное расследование за нарушение ПДД. Согласно санкции настоящей статьи, водителю может грозить до трех лет ограничение свободы и лишение права управления транспортными средствами на срок до трех лет. Полиция работает над установлением всех обстоятельств происшествия.

Скриншот поста полиции Львовщины

Напомним, во Львовской области в результате наезда тепловоза погиб велосипедист. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в дендропарке Кропивницкого погибла 56-летняя женщина, упав с колеса осмотрения.