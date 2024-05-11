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У Львові автобус збив жінку — деталі ДТП

11 травня 2024 14:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Львові автобус збив жінку — деталі ДТП
Автобус, що наїхав на жінку. Фото: Нацполіція
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Львові 10 травня о 19:00 на Чернівецькій вулиці сталася аварія. Водій, керуючи автобусом маршруту Чернівці-Варшава, здійснив наїзд на 28-річну місцеву жительку.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини у суботу, 11 травня.

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Постраждала жінка отримала травми і була госпіталізована. У зв’язку з цим інцидентом слідчі розпочали кримінальне розслідування за порушення правил дорожнього руху. Згідно з санкцією цієї статті, водієві може загрожувати до трьох років обмеження волі та позбавлення права керування транспортними засобами на термін до трьох років. Наразі поліція працює над встановленням всіх обставин події.

Допис поліції Львівщини
Скриншот допису поліції Львівщини

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок наїзду тепловоза загинув велосипедист. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше в дендропарку Кропивницького загинула 56-річна жінка, впавши з колеса огляду

ДТП
аварія
поліція
Україна
Львівська область
автобуси
водії

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