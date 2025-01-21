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Во Львове мужчина дважды воровал телефоны — что решил суд

21 января 2025 10:53
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове мужчина дважды воровал телефоны - суд дал ему пять лет
Молоток судьи. Фото: Pexels
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Львове мужчина, находясь в помещении магазина, украл мобильный телефон. За это преступление суд назначил фигуранту дела наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Фигурант дела, находясь в магазине, совершил кражу мобильного телефона на сумму 9797 гривен. Впоследствии мужчина совершил кражу еще одного мобильного телефона, на этот раз на сумму 16 тысяч гривен.

В ходе следствия мужчина признал себя виновным и подтвердил все указанные в обвинительном акте дела.

Суд признал искреннее раскаяние обвиняемого смягчающим обстоятельством. Зато отягчающим обстоятельством является рецидив преступления.

Что решил суд

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил фигуранту наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, мужчина должен компенсировать государству расходы на проведение товароведческой экспертизы.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Ранее мы сообщали, что во Львове судили мужчину, который организовал поджог автомобилей ВСУ, привлекая подростка. Такое задание он получил от российских спецслужб.

Напомним, в Харьковской области судили сотрудника полиции, который пьяным стрелял по дому соседа из автомата.

Львов телефоны преступление судебные решения воровство

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