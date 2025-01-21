Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові чоловік двічі крав телефони — що вирішив суд arrow

У Львові чоловік двічі крав телефони — що вирішив суд

21 січня 2025 10:53
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові чоловік двічі крав телефони — суд дав йому п'ять років
Молоток судді. Фото: Pexels
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові чоловік, перебуваючи у приміщенні магазину, вкрав мобільний телефон. За цей злочин суд призначив фігуранту справи покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

Читайте також:

Обставини справи

Фігурант справи, перебуваючи у магазині, здійснив крадіжку мобільного телефону на суму 9797 гривень. Згодом чоловік здійснив крадіжку ще одного мобільного телефону, цього разу на суму 16 тисяч гривень.

Під час слідства чоловік визнав себе винним та підтвердив усі зазначені в обвинувачувальному акті справи. 

Суд визнав щире каяття обвинувачуваного пом'якшувальною обставиною. Натомість обтяжуючою обставиною є рецидив злочину.

Що вирішив суд

Суд, врахувавши всі обставини справи, призначив фігуранту покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Окрім того, чоловік має компенсувати державі витрати на проведення товарознавчої експертизи.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Раніше ми повідомляли, що у Львові судили чоловіка, який організував підпал автомобілів ЗСУ, залучивши підлітка. Таке завдання він отримав від російських спецслужб.

Нагадаємо, у Харківській області судили співробітника поліції, який п'яним стріляв по будинку сусіда з автомата.

Львів телефони злочин судові рішення крадіжка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

12:08 Посилки з-за кордону можуть подорожчати — що хочуть змінити

12:00 Садовий виступив на Форумі мерів США у Вашингтоні — деталі

12:00 Відстрочка після бойової повістки — чи можливо це

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

12:08 Посилки з-за кордону можуть подорожчати — що хочуть змінити

12:00 Садовий виступив на Форумі мерів США у Вашингтоні — деталі

12:00 Відстрочка після бойової повістки — чи можливо це

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

11:29 Сили оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод РФ — деталі

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025