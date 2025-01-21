У Львові чоловік двічі крав телефони — суд дав йому п'ять років

Молоток судді. Фото: Pexels

У Львові чоловік, перебуваючи у приміщенні магазину, вкрав мобільний телефон. За цей злочин суд призначив фігуранту справи покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Фігурант справи, перебуваючи у магазині, здійснив крадіжку мобільного телефону на суму 9797 гривень. Згодом чоловік здійснив крадіжку ще одного мобільного телефону, цього разу на суму 16 тисяч гривень.

Під час слідства чоловік визнав себе винним та підтвердив усі зазначені в обвинувачувальному акті справи.

Суд визнав щире каяття обвинувачуваного пом'якшувальною обставиною. Натомість обтяжуючою обставиною є рецидив злочину.

Що вирішив суд

Суд, врахувавши всі обставини справи, призначив фігуранту покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Окрім того, чоловік має компенсувати державі витрати на проведення товарознавчої експертизи.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Раніше ми повідомляли, що у Львові судили чоловіка, який організував підпал автомобілів ЗСУ, залучивши підлітка. Таке завдання він отримав від російських спецслужб.

Нагадаємо, у Харківській області судили співробітника поліції, який п'яним стріляв по будинку сусіда з автомата.