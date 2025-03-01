Решение суда. Фото: Depositphotos

Во Львове мужчина купил поддельную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. За содеянное в виде наказания ему присудили штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Подробности дела

По данным следствия, в феврале прошлого года житель Львовщины, не желая проходить медицинский осмотр, решил приобрести и использовать заведомо поддельную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством.

Фигурант дела заказал изготовление поддельной медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством. Для того чтобы получить поддельный документ, мужчина через одну из интернет-платформ прислал человеку, который этим занимался, свои анкетные данные и фотографию.

Впоследствии фигурант получил поддельную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством серии ААЗ №238315 от 14.02.2024, выданную КНП "Жовковская Больница", в которую были внесены ложные сведения о прохождении медицинского осмотра в указанном учреждении, с соответствующим оттиском печати.

Позже, 18 февраля 2025 года, фигурант с целью сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения на право управления транспортным средством предъявил работнику отдела превенции Львовского РУП №1 ГУ НП во Львовской области заведомо поддельную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством.

Отмечается, что мужчина беспрекословно признает свою вину в совершении уголовных проступков. В поданном заявлении указанные обстоятельства фигурант не отрицает, считает, что органом досудебного расследования они установлены в полном объеме, свою виновность в совершении указанных уголовных проступков беспрекословно признает в полном объеме.

Решение суда

Учитывая все обстоятельства дела, суд принял решение признать виновным фигуранта дела в совершении уголовных проступков, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины, и назначить ему наказание: в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн; по ч. 4 ст. 358 УК Украины в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

Итак, на основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний суд окончательно назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2550 грн.

Напомним, что недавно в Луцком горрайонном суде Волынской области рассмотрели дело мужчины, который в селе Липины наехал на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК).

Кроме того, на Львовщине мужчина был замечен в незаконной переправке лиц через государственную границу. Для этого он делал вид, будто занимается завозом гуманитарной помощи.