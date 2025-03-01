Рішення суду. Фото: Depositphotos

У Львові чоловік купив підроблену медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. За скоєне у вигляді покарання йому присудили штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Подробиці справи

За даними слідства, у лютому минулого року житель Львівщини, не бажаючи проходити медичний огляд, вирішив придбати та використати свідомо підроблену медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом.

Відтак, фігурант справи замовив виготовлення підробленої медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом. Для того, щоб отримати підроблений документ, чоловік через одну з інтернет-платформ надіслав людині, яка цим займалася, свої анкетні дані та фотографію.

Згодом фігурант отримав підроблену медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом серії ААЗ №238315 від 14.02.2024, видану КНП "Жовківська Лікарня", до якої були внесені неправдиві відомості щодо проходження медичного огляду у вказаній установі, з відповідним відтиском печатки.

Пізніше, 18 лютого 2025 року, фігурант з метою складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом пред`явив працівнику відділу превенції Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області свідомо підроблену медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом.

Зазначається, що чоловік беззаперечно визнає свою провину у вчиненні кримінальних проступків. В поданій заяві зазначені обставини фігурант не заперечує, вважає, що органом досудового розслідування вони встановлені в повному обсязі, свою винність у вчиненні вказаних кримінальних проступків беззаперечно визнає в повному обсязі.

Рішення суду

Врахувавши всі обставини справи, суд ухвалив рішення визнати винним фігуранта справи у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, та призначити йому покарання: у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн; за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Отже, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання покарань суд остаточно призначив фігуранту покарання у вигляді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн.

Нагадаємо, що нещодавно у Луцькому міськрайонному суді Волинської області розглянули справу чоловіка, який у селі Липини наїхав на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК).

Крім того, на Львівщині чоловік був помічений у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Для цього він удавав начебто займається завезенням гуманітарної допомоги.