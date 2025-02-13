Во Львове судили мужчину, который жестоко избил своего друга на костылях

Судья. Фото: Freepik

Во Львове судили 35-летнего местного жителя, который жестоко избил своего друга. Приговор был вынесен по результатам рассмотрения дела Галицкой окружной прокуратурой.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в июле прошлого года в Галицком районе Львова. Во время конфликта в одной из квартир обвиняемый жестоко избил своего 45-летнего знакомого, который имел недостатки здоровья и передвигался с помощью костылей.

После избиения потерпевший вышел из квартиры, но на улице ему стало плохо и он обратился к прохожим с просьбой вызвать скорую помощь.

Медики госпитализировали мужчину, у него диагностировали переломы ребер и разрыв внутреннего органа, что квалифицируется как тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемого приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений своему знакомому. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет оставаться под стражей.

Напомним, в Ровенской области суд наказал двух заключенных, которые обманывали родственников украинских военнослужащих и выманивали у них деньги.

Тем временем во Львове прошло очередное судебное заседание по делу убийства Ирины Фарион. Во время него адвокат обвиняемого заявил, что проанализировал через ИИ некоторые доказательства и считает их потенциально поддельными.