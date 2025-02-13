У Львові судили чоловіка, який жорстоко побив свого друга на милицях

У Львові чоловік побив друга до критичного стану — його судили
У Львові судили 35-річного місцевого мешканця, який жорстоко побив свого друга. Вирок було винесено за результатами розгляду справи Галицькою окружною прокуратурою.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Чоловік жорстоко побив свого товариша
Інцидент стався в липні минулого року в Галицькому районі Львова. Під час конфлікту в одній із квартир обвинувачений жорстоко побив свого 45-річного знайомого, який мав вади здоров'я та пересувався за допомогою милиць.
Після побиття потерпілий вийшов із квартири, але на вулиці йому стало зле і він звернувся до перехожих із проханням викликати швидку допомогу.
Медики госпіталізували чоловіка, у нього діагностували переломи ребер і розрив внутрішнього органа, що кваліфікується як тяжкі тілесні ушкодження.
Обвинуваченого засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому. До набуття вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою.
Нагадаємо, у Рівненській області суд покарав двох в'язнів, які обманювали родичів українських військовослужбовців та виманювали у них кошти.
Тим часом у Львові відбулося чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Під час нього адвокат обвинуваченого заявив, що проаналізував через ШІ деякі докази та вважає їх потенційно підробленими.
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