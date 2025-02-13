У Львові судили чоловіка, який жорстоко побив свого друга на милицях

Суддя. Фото: Freepik

У Львові судили 35-річного місцевого мешканця, який жорстоко побив свого друга. Вирок було винесено за результатами розгляду справи Галицькою окружною прокуратурою.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Інцидент стався в липні минулого року в Галицькому районі Львова. Під час конфлікту в одній із квартир обвинувачений жорстоко побив свого 45-річного знайомого, який мав вади здоров'я та пересувався за допомогою милиць.

Після побиття потерпілий вийшов із квартири, але на вулиці йому стало зле і він звернувся до перехожих із проханням викликати швидку допомогу.

Медики госпіталізували чоловіка, у нього діагностували переломи ребер і розрив внутрішнього органа, що кваліфікується як тяжкі тілесні ушкодження.

Обвинуваченого засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому. До набуття вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, у Рівненській області суд покарав двох в'язнів, які обманювали родичів українських військовослужбовців та виманювали у них кошти.

Тим часом у Львові відбулося чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Під час нього адвокат обвинуваченого заявив, що проаналізував через ШІ деякі докази та вважає їх потенційно підробленими.