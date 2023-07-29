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Во Львове пожилой мужчина угнал велосипед: что он хотел с ним сделать

29 июля 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львове пожилой мужчина угнал велосипед: что он хотел с ним сделать
Угнанный велосипед во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 28 июля, патрульные подразделения Львова получили сигнал о краже велосипеда у торгового комплекса на проспекте Владимира Великого. По горячим следам, правоохранители нашли пропажу и злоумышленника.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

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Изучив записи с камеры видеонаблюдения, стражи порядка установили описание нарушителя и приступили к розыску. В ходе оперативных действий один из местных жителей указал на то, что видел человека, схожего с описанием, который двигался на велосипеде в сторону улицы Патона.

Сотрудники полиции быстро двинулись по указанному маршруту. Вор попытался сбежать, бросив велосипед, но был быстро задержан. Как выяснилось, 63-летний мужчина из Львова хотел сдать украденное транспортное средство на металлолом.

К месту инцидента прибыла следственная группа. После всех необходимых процедур подозреваемого доставили в ближайший полицейский участок.

Кража велосипеда
Кража велосипеда. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Напомним, что во Львове правоохранители задержали жителя Одессы вместе с его товарищем, который сейчас отбывает наказание в одной из исправительных колоний Львовской области. Мужчины организовали мошенническую схему присвоения средств под видом сбора благотворительной помощи.

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