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У Львові чоловік похилого віку викрав велосипед: що він хотів з ним зробити

29 липня 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Львові чоловік похилого віку викрав велосипед: що він хотів з ним зробити
Викрадений велосипед у Львові. Фото: Патрульна поліція Львівської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 28 липня, патрульні підрозділи Львова отримали сигнал про крадіжку велосипеда біля торговельного комплексу на проспекті Володимира Великого. За гарячими слідами, правоохоронці знайшли вкрадений велосипед та зловмисника.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

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Вивчивши записи з камери відеоспостереження, правоохоронці встановили опис порушника та розпочали розшук. У ході оперативних дій один з місцевих жителів вказав на те, що бачив людину, схожу на опис, яка рухалася велосипедом у бік вулиці Патона.

Співробітники поліції швидко рушили вказаним маршрутом. Злодій спробував втекти, покинувши велосипед, але його швидко затримали. Як з'ясувалося, 63-річний чоловік зі Львова хотів здати вкрадений транспортний засіб на брухт.

До місця інциденту прибула слідча група. Після всіх необхідних процедур підозрюваного доставили до найближчої поліцейської дільниці.

Крадіжка велосипеда
Крадіжка велосипеда. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, що у Львові правоохоронці затримали мешканця Одеси разом із його товаришем, який зараз відбуває покарання в одній із виправних колоній Львівської області. Чоловіки організували шахрайську схему надання коштів під виглядом збору благодійної допомоги.

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