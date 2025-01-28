Во Львове судили мужчину за кражу банковской карточки

Молоток судьи. Фото: УНІАН

В Львове мужчина украл банковскую карточку у женщины. Его судили за завладение официальным документом и обязали уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Кража произошла в январе этого года. Находясь в складском помещении магазина во Львове, мужчина украл банковскую карточку потерпевшей, чтобы в дальнейшем снять с нее деньги. Как отметили в материалах дела, банковская карта открыта на имя женщины и в соответствии с законом является официальным документом.

Мужчину судили за присвоение официальных документов, совершенное из корыстных побуждений. Такие действия оценили как уголовный проступок.

Решение суда

Суд признал искреннее раскаяние обвиняемого смягчающим обстоятельством. Мужчину признали виновными в совершении уголовного проступка. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн в доход государства.

Напомним, во Львове судили женщину, которая украла фотоаппарат из ломбарда. Обвиняемая раскаялась и просила строго не наказывать ее, поскольку она имеет троих детей.

За серию краж судили женщину в Хмельницкой области. У одного из потерпевших обвиняемая украла банковскую карточку и оформила на него кредит.