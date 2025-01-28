У Львові судили чоловіка за крадіжку банківської картки

Молоток судді. Фото: УНІАН

У Львові чоловік вкрав банківську картку у жінки. Його судили за заволодіння офіційним документом та зобов'язали сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Крадіжка сталася у січні цього року. Перебуваючи в складському приміщенні магазину у Львові, чоловік поцупив банківську картку потерпілої, аби надалі вкрасти з неї гроші. Як зазначили в матеріалах справи, банківська картка відкрита на ім'я жінки та відповідно до закону є офіційним документом.

Чоловіка судили за привласнення офіційних документів, вчинене з корисливих мотивів. Такі дії оцінили як кримінальний проступок.

Рішення суду

Суд визнав щире каяття обвинуваченого пом'якшувальною обставиною. Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального проступку. Йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн в дохід держави.

Нагадаємо, у Львові судили жінку, яка вкрала фотоапарат з ломбарду. Обвинувачена розкаялась та просила суворо не карати її, оскільки вона має трьох дітей.

За серію крадіжок судили жінку в Хмельницькій області. В одного з потерпілих обвинувачена вкрала банківську картку та оформила на нього кредит.