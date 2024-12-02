Во Львове мужчина украл смартфон - ему дали два года условно

Судейский молоток. Фото: Pexels

Во Львове мужчина попытался украсть у женщины мобильный телефон Xiaomi Redmi А2 в черном чехле и с двумя SIM-картами. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде пяти лет лишения свободы, замененных на два года испытательного срока.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что обвиняемый попытался украсть у потерпевшей мобильный телефон марки Xiaomi Redmi А2 в черном чехле и с двумя SIM-картами. Таким образом, он нанес женщине финансовый ущерб на сумму 3172,60 гривен.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину по этому делу признал. Он дал суду свидетельство об обстоятельствах совершения им уголовного правонарушения, как это изложено в обвинительном акте. В совершенном искренне раскаялся, просил строго не наказывать.

Стоит отметить, что потерпевшая была проинформирована о судебном заседании, однако не присутствовала на нем. В связи с этим по этому делу суд пользовался только свидетельствами обвиняемого.

Что решил суд

Исследовав все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Этот приговор был заменен на два года условного срока.

В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

Напомним, в Закарпатье ДБР разоблачило правоохранителя, который помогал уклоняющимся бежать за границу.

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