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Во Львове мужчина украл у женщины телефон — как его наказал суд

2 декабря 2024 15:53
Виктория Козырь - редактор
Во Львове мужчина украл смартфон - ему дали два года условно
Судейский молоток. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Во Львове мужчина попытался украсть у женщины мобильный телефон Xiaomi Redmi А2 в черном чехле и с двумя SIM-картами. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде пяти лет лишения свободы, замененных на два года испытательного срока.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что обвиняемый попытался украсть у потерпевшей мобильный телефон марки Xiaomi Redmi А2 в черном чехле и с двумя SIM-картами. Таким образом, он нанес женщине финансовый ущерб на сумму 3172,60 гривен.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину по этому делу признал. Он дал суду свидетельство об обстоятельствах совершения им уголовного правонарушения, как это изложено в обвинительном акте. В совершенном искренне раскаялся, просил строго не наказывать.

Стоит отметить, что потерпевшая была проинформирована о судебном заседании, однако не присутствовала на нем. В связи с этим по этому делу суд пользовался только свидетельствами обвиняемого.

Что решил суд

Исследовав все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Этот приговор был заменен на два года условного срока.

В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

Напомним, в Закарпатье ДБР разоблачило правоохранителя, который помогал уклоняющимся бежать за границу.

Также мы писали, что во Львовской области на таможенном посту водитель микроавтобуса пытался подкупить работников таможни.

Львов Украина смартфон судебные решения воровство

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