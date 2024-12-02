У Львові чоловік вкрав смартфон — йому дали два роки умовно

Суддівський молоток. Фото: Pexels

У Львові чоловік спробував вкрасти у жінки мобільний телефон марки Xiaomi Redmi А2 у чорному чохлі та з двома SIM-картами. Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, які були замінені на два роки іспитового терміну.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що обвинувачуваний спробував вкрасти у потерпілої мобільний телефон марки Xiaomi Redmi А2 у чорному чохлі та з двома SIM-картами. Таким чином він завдав жінці фінансової шкоди на суму 3172,60 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачуваний свою провину в цій справі визнав. Він дав суду свідчення про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, як це викладено в обвинувальному акті.У скоєному щиросердно розкаявся, просив суворо не карати.

Варто зазначити, що потерпіла була проінформована про судове засідання, проте не була на ньому присутня. В зв'язку з цим у цій справі суд послуговувався лише свідченнями обвинувачуваного.

Що вирішив суд

Дослідивши всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення та засудив його до п'яти років позбавлення волі. Цей вирок було замінено на два роки умовного терміну.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

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