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У Львові чоловік вкрав у жінки телефон — як його покарав суд

2 грудня 2024 15:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові чоловік вкрав смартфон — йому дали два роки умовно
Суддівський молоток. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові чоловік спробував вкрасти у жінки мобільний телефон марки Xiaomi Redmi А2 у чорному чохлі та з двома SIM-картами. Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, які були замінені на два роки іспитового терміну.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що обвинувачуваний спробував вкрасти у потерпілої мобільний телефон марки Xiaomi Redmi А2 у чорному чохлі та з двома SIM-картами. Таким чином він завдав жінці фінансової шкоди на суму 3172,60 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачуваний свою провину в цій справі визнав. Він дав суду свідчення про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, як це викладено в обвинувальному акті.У скоєному щиросердно розкаявся, просив суворо не карати.

Варто зазначити, що потерпіла була проінформована про судове засідання, проте не була на ньому присутня. В зв'язку з цим у цій справі суд послуговувався лише свідченнями обвинувачуваного.

Що вирішив суд

Дослідивши всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення та засудив його до п'яти років позбавлення волі. Цей вирок було замінено на два роки умовного терміну.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Нагадаємо, на Закарпатті ДБР викрило правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон.

Також ми писали, що у Львівській області на митному посту водій мікроавтобуса намагався підкупити працівників митниці.

Львів Україна смартфон судові рішення крадіжка

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