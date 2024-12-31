Украл водку и колбасу — во Львове судили мужчину

Магазин "Близенько" во Львове. Фото: RateList

Во Львове мужчина украл в магазине "Близенько" бутылку водки и колбасу. За это он получил тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела известно, что в августе 2023 года, находясь в магазине "Близенько" во Львове, уроженец Закарпатской области, который уже был судим ранее, украл одну бутылку водки "Гетман" стоимостью 113 грн и одну колбасу "Забіяка Салямі Фінська" стоимостью 29 грн. Таким образом, общая сумма убытков составляет 142 гривны. Мужчина уже шел на выход, однако его заметил и остановил один из работников магазина.

Во время суда обвиняемый не признал своей вины. Он утверждал, что в то время находился на остановке общественного транспорта и на него напали двое неизвестных мужчин и вызвали полицию, подозревая его в похищении имущества. В дальнейшем, они вызвали сотрудников полиции, после приезда которых его посадили в автомобиль и заставляли подписать протокол задержания в порядке статьи 208 УПК.

Комментируя видеозапись с камер наблюдения, которые были в магазине, он сказал, что на видео не он, и не знает, почему неизвестный ему человек представился его анкетными данными, однако предполагает, что это связано с тем, что он приехал во Львов из другой области. Также пояснил, что работники полиции применяли к нему физическую силу, подделали его подпись, он был одет в другую одежду, чем лицо на видео, органом досудебного расследования нарушено его право на защиту, поскольку во время задержания ему не предоставили защитника.

Решение суда

Принимая во внимание все факты, Франковский районный суд Львова признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и восемь месяцев.

Напомним, недавно в Киеве суд наказал мужчину за удар товарища кулаком в лицо. Он теперь должен заплатить штраф.

А во Львове суд наказал мужчину, который избил другого из-за рыбалки.