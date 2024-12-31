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У Львові чоловік вкрав у магазині горілку — як його покарав суд

31 грудня 2024 09:15
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вкрав горілку та ковбасу — у Львові судили чоловіка
Магазин "Близенько" у Львові. Фото: RateList
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові чоловік вкрав у магазині "Близенько" пляшку горілки та ковбасу. За це він отримав тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи відомо, що у серпні 2023 року, перебуваючи в магазині "Близенько" у Львові, уродженець Закарпатської області, який вже був судимий раніше, вкрав одну пляшку горілки "Гетьман" вартістю 113 грн та одну ковбасу "Забіяка Салямі Фінська" вартістю 29 грн. Таким чином, загальна сума збитків становить 142 гривні.  Чоловік вже йшов на вихід, однак його помітив і зупинив один із працівників магазину.  

Під час суду обвинувачений не визнав своєї провини. Він стверджував, що на той час перебував на зупинці громадського транспорту і на нього напали двоє невідомих чоловіків та викликали поліцію, підозрюючи його у викраденні майна. Надалі вони викликали працівників поліції, після приїзду яких його посадили в автомобіль і примушували підписати протокол затримання в порядку статті 208 КПК.

Коментуючи відеозапис з камер спостереження, які були в магазині, він сказав, що на відео не він, і не знає, чому невідома йому особа представилась його анкетними даними, однак припускає, що це пов'язано з тим, що він приїхав до Львова з іншої області. Також пояснив, що працівники поліції застосовували до нього фізичну силу, підробили його підпис, він був одягнутий в інший одяг, ніж особа на відео, органом досудового розслідування порушено його право на захист, оскільки під час затримання йому не надали захисника.

Рішення суду

Беручи до уваги усі факти, Франківський районний суд Львова визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років та вісім місяців. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві суд покарав чоловіка за удар товариша кулаком в лице. Він тепер має сплатити штраф.

А у Львові суд покарав чоловіка, який побив іншого через риболовлю.

суд Львів крадіжка магазини судові рішення

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