Во Львове судили мужчину, который ввозил Porsche Cayenne под видом гуманитарной помощи

Автомобиль Porsche. Фото: ГПСУ

Во Львове мужчина ввозил премиальный кроссовер Porsche Cayenne 2019 года выпуска под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В апреле прошлого года мужчина приобрел Porsche Cayenne и организовал его перевозку в Литву. А в августе автомобиль пересек украинскую границу через пункт пропуска "Грушев-Будомеж".

Автомобиль Porsche. Фото: ГПСУ

Водитель предоставил таможенникам документы, в которых авто было указано как гуманитарная помощь для благотворительного фонда "Крылья Страны".

"Путем подачи 14 августа 2024 года таможенной декларации о перечне товаров, которые признаются гуманитарной помощью, незаконно получены льготы по уплате обязательных таможенных платежей, путем освобождения от уплаты ввозной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость", — говорится в приговоре.

Что решил суд

Суд утвердил соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором.

Мужчину признали виновным в мошенничестве с финансами и назначили штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права заниматься деятельностью, связанной с перемещением товаров, включая гуманитарную помощь, на один год.

Кроме того, с него взыскали 23 тысячи гривен процессуальных расходов на экспертизу. Суд принял решение вернуть автомобиль владельцу после завершения всех процедур таможенного оформления.

Напомним, на Волыни мужчина организовывал незаконное пересечение границы в Беларусь для уклонистов. Суд назначил ему год испытательного срока.

Также во Львове застройщик имел миллионные долги перед бюджетом. Вследствие этого состоялось судебное заседание.