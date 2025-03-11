Забудовник заборгував міськраді за будівництво ЖК "Вільне місто" у Львові — яке рішення суду

Молоток судді. Фото: Pexels

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення щодо боргових зобов’язань забудовника житлового комплексу "Вільне місто" на вулиці Буйка, 27. Приватне підприємство "Юридичне агентство" має виплатити до міського бюджету Львова 13,3 млн грн пайового внеску, який не було сплачено вчасно.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у 2019 році департамент економічного розвитку Львівської міської ради уклав договір із забудовником, за яким той зобов’язувався сплатити 1 млн грн пайового внеску до кінця 2020 року, а ще 9,4 млн грн — до кінця 2024 року. Однак після першого платежу подальші перекази до бюджету припинилися, хоча житловий комплекс був зданий в експлуатацію ще у 2022 році.

Через невиконання фінансових зобов’язань міська рада звернулася до суду. Представники "Юридичного агентства" намагалися домогтися зменшення пені, аргументуючи це складною економічною ситуацією, спричиненою воєнним станом.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, частково задовольнив позов Львівської міськради, зобов’язавши забудовника сплатити борг у розмірі 13,3 млн грн, а також покрити судові витрати в сумі 198,8 тис. грн. Водночас у забудовника залишається можливість оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

А інвестори ЖК "Lazur Sky" звернулись зі скаргами на забудовника до Львівської міської ради через проблеми з введенням будинку в експлуатацію.

Також ми писали, що у Львові на території парку культури було незаконно побудовано споруду, знесення якої довелося добиватися в суді.