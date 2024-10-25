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У Львові незаконно звели споруду у парку — рішення суду

25 жовтня 2024 14:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові суд постановив демонтувати незаконну будівлю в парку
Незаконна забудова в парку культури у Львові. Фото: ЛМР
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові на території парку культури було незаконно побудовано споруду, знесення якої довелося добиватися в суді. Знесення неправомірної забудови на вулиці Лижв’ярській, 42, визнали законною.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними юридичного департаменту Львівської міської ради, незаконну забудову було зведено на комунальній земельній ділянці на території Парку культури та відпочинку імені Б. Хмельницького на вулиці Лижв’ярській, 42.

"У 2022 році спеціалісти управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради обстежили комунальну ділянку та виявили, що ТзОВ "Грін Девелопмент" фактично використовує її без дозвільних документів", — розповіли у Львівській міськраді. 

У квітні суддя Господарського суду Львівської області Гоменюк Зоряна повністю задовольнила позов міської ради та зобов’язала ТзОВ "Грін Девелопмент" демонтувати незаконну будівлю. Паркан поруч з будівлею визнали таким, що підлягає демонтажу.

Рішення суду

Представники ТзОВ "Грін Девелопмент" намагалися оскаржити рішення суду першої інстанції в суді. Проте апеляційний суд залишив скаргу компанії без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

"Цього тижня, 21 жовтня, Західний апеляційний господарський суд розглянув апеляцію ТзОВ "Грін Девелопмент" на рішення Господарського суду щодо усунення перешкод для користування комунальною ділянкою на вул. Лижвʼярській, 42. Відтак, суд визнав законність знесення самочинної забудови за цією адресою", — повідомили в ЛМР.

Рішення суду
Рішення суду. Фото: скриншот

Як нагадали у Львівській міській раді, раніше місто через суд домоглось знесення шестиповерхівки на вул. Варшавській, 22. У Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю також є виграні суди по незаконних будівлях на вул. Варшавській, 54; вул. Уманській, 4; Варшавській, 112 та на вул. На Нивах, де забудовника зобов’язали знести з сьомого по 12 поверх будинку.

Нагадали, у Львові ГО "Наше ідеальне місто" збудувала шестиповерхівку без жодного дозволу. Суди розглядали справу шість років. Після кількох судових інстанцій остаточне рішення було ухвалено на користь демонтажу.

Раніше Новини.LIVE писали, що мер Львова Андрій Садовий прокоментував суду щодо історико-архітектурного плану міста, скасування якого намагається досягти львівський забудовник у суді. 

суд забудовники будівництво забудова судові рішення Львів

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