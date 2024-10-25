Во Львове суд постановил демонтировать незаконное здание в парке

Незаконная застройка в парке культуры во Львове. Фото: ЛГС

Во Львове и на территории парка культуры было незаконно построено сооружение, снос которого пришлось добиваться в суде. Снос неправомерной застройки на улице Лыжвярской, 42 признали законной.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .

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Детали дела

По данным юридического департамента Львовского городского совета, незаконная застройка была возведена на коммунальном земельном участке на территории Парка культуры и отдыха имени Б. Хмельницкого на улице Лыжвярской, 42.

"В 2022 году специалисты управления государственного контроля за использованием и охраной земель департамента градостроительства Львовского городского совета обследовали коммунальный участок и обнаружили, что ООО "Грин Девелопмент" фактически использует его без разрешительных документов", — рассказали во Львовском горсовете.

В апреле судья Хозяйственного суда Львовской области Гоменюк Зоряна полностью удовлетворила иск городского совета и обязала ООО "Грин Девелопмент" демонтировать незаконное здание. Забор рядом со зданием признали подлежащим демонтажу.

Решение суда

Представители ООО "Грин Девелопмент" пытались обжаловать решение суда первой инстанции в суде. Однако апелляционный суд оставил жалобу компании без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений.

"На этой неделе, 21 октября, Западный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляцию ООО "Грин Девелопмент" на решение Хозяйственного суда об устранении препятствий для пользования коммунальным участком на ул. Лыжвярской, 42. Следовательно, суд признал законность сноса самовольной застройки по этому адресу", — сообщили в ЛГС.

Решение суда. Фото: скриншот

Как напомнили во Львовском городском совете, ранее город через суд добился сноса шестиэтажки на ул. Варшавской, 22. В Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля также есть выигранные суды по незаконным зданиям по ул. Варшавской, 54; ул. Уманской, 4; Варшавской, 112 и по ул. На Нивах, где застройщика обязали снести с седьмого по 12 этаж дома.

Напомнили, во Львове ОО "Наш идеальный город" построило шестиэтажку без разрешения. Суды рассматривали дело шесть лет. После нескольких судебных инстанций окончательное решение было принято в пользу демонтажа.

Ранее Новини.LIVE писали, что мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал суд по историко-архитектурному плану города, отмену которого пытается добиться львовский застройщик в суде.