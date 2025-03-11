Застройщик задолжал горсовету за строительство ЖК "Вільне місто" во Львове — какое решение суда

Молоток судьи. Фото: Pexels

Хозяйственный суд Львовской области принял решение относительно долговых обязательств застройщика жилого комплекса "Вільне місто" на улице Буйко, 27. Частное предприятие "Юридическое агентство" должно выплатить в городской бюджет Львова 13,3 млн грн паевого взноса, который не был уплачен вовремя.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в 2019 году департамент экономического развития Львовского городского совета заключил договор с застройщиком, по которому тот обязывался уплатить 1 млн грн паевого взноса до конца 2020 года, а еще 9,4 млн грн — до конца 2024 года. Однако после первого платежа дальнейшие переводы в бюджет прекратились, хотя жилой комплекс был сдан в эксплуатацию еще в 2022 году.

Из-за невыполнения финансовых обязательств городской совет обратился в суд. Представители "Юридического агентства" пытались добиться уменьшения пени, аргументируя это сложной экономической ситуацией, вызванной военным положением.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, частично удовлетворил иск Львовского горсовета, обязав застройщика уплатить долг в размере 13,3 млн грн, а также покрыть судебные расходы в сумме 198,8 тыс. грн. В то же время у застройщика остается возможность обжаловать это решение в апелляционном порядке.

А инвесторы ЖК "Lazur Sky" обратились с жалобами на застройщика во Львовский городской совет из-за проблем с вводом дома в эксплуатацию.

Также мы писали, что во Львове на территории парка культуры было незаконно построено сооружение, снос которого пришлось добиваться в суде.