У Львові судили чоловіка, який ввозив Porsche Cayenne під виглядом гуманітарної допомоги

Автомобіль Porsche. Фото: ДПСУ

У Львові чоловік ввозив преміальний кросовер Porsche Cayenne 2019 року випуску під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У квітні минулого року чоловік придбав Porsche Cayenne та організував його перевезення до Литви. А у серпні автомобіль перетнув український кордон через пункт пропуску "Грушів-Будомєж".

Автомобіль Porsche. Фото: ДПСУ

Водій надав митникам документи, в яких авто було зазначене як гуманітарна допомога для благодійного фонду "Крила Країни".

"Шляхом подачі 14 серпня 2024 року митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, незаконно одержано пільги щодо сплати обовʼязкових митних платежів, шляхом звільнення від сплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість", — йдеться у вироку.

Що вирішив суд

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором.

Чоловіка визнали винним у шахрайстві з фінансами та призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з переміщенням товарів, включно з гуманітарною допомогою, на один рік.

Крім того, з нього стягнули 23 тисячі гривень процесуальних витрат на експертизу. Суд ухвалив рішення повернути автомобіль власнику після завершення всіх процедур митного оформлення.

Нагадаємо, на Волині чоловік організовував незаконний перетин кордону до Білорусі для ухилянтів. Суд призначив йому рік випробувального терміну.

Також у Львові забудовник мав мільйонні борги перед бюджетом. Внаслідок цього відбулося судове засідання.