Во Львове ДБР проводит обыски у руководителя МСЭК

Владимир Решота. Фото: ZAXID.NET

Во Львове сотрудники государственного бюро расследований проводят обыски у руководителя Медико-социальной экспертной комиссии Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко. Обыски проходят в квартирах и рабочих местах чиновников.

Об этом сообщает LVIV.MEDIA в понедельник, 28 октября.

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Обыски у руководителя Львовской МСЭК

У главы Львовской МСЭК Владимира Решоты правоохранители проводят обыски. Есть информация, что ДБР начали обыски сегодня утром. Они продолжаются до сих пор.

По предварительной информации, обыски проводятся в помещениях и на рабочих местах должностных лиц. Журналисты пытаются связаться с Решотой, но у него выключен телефон. Также на телефонные звонки не отвечают и в областном МСЭКе.

Решота возглавляет областной центр МСЭК в течение 25 лет с 1999 года. Он вошел в тройку самых богатых начальников областных МСЭК.

Согласно последней декларации за 2023 год, руководитель львовского областного МСЭК получил 499 тысяч гривен зарплаты, 120 тысяч гривен пенсии и 3,9 миллиона гривен других доходов, полученных в результате принятия имущества (квартиры) на основании договора о переводе долга.

Обыски у заступницы Решоты

Что касается заместителя областной МСЭК, Русланы Иваночко, то в декларации должностная лицо указала три квартиры, два земельных участка и жилой дом, который приобрела в 2023 году. Также Иваночко задекларировала две принадлежащие мужчине машины: Volkswagen T-ROC 2021 года выпуска и Seat Ateca 2021 года выпуска.

Кроме того, Иваночко задекларировала более 3,4 млн грн подарков, социальные выплаты и благотворительную помощь и более полумиллиона зарплат.

Руслана Иваночко. Фото: Facebook

Ранее мы сообщали, что на заседании Хмельницкой ОВА было принято решение о тотальной проверке всех военно-врачебных комиссий и медико-социальных экспертных комиссий.

Напомним, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной (МСЭК) Татьяны Крупы.