У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК

Володимир Решота. Фото: ZAXID.NET

У Львові співробітники державного бюро розслідувань проводять обшуки у керівника Медико-соціальної експертної комісії Володимира Решоти та його заступниці Руслани Іваночко. Обшуки проходять у помешканнях та робочих місцях чиновників.

Про це повідомляє LVIV.MEDIA у понеділок, 28 жовтня.

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Обшуки в очільника Львівської МСЕК

В очільника Львівської МСЕК Володимира Решоти правоохоронці проводять обшуки. Є інформація, що ДБР розпочало обшуки сьогодні вранці. Вони тривають і досі.

За попередньою інформацією, обшуки проводять в помешканнях та на робочих місцях посадовців. Журналісти LVIV.MEDIA намагаються зв’язатися з Решотою, але у нього вимкнений телефон. Також на телефонні дзвінки не відповідають і в обласному МСЕК.

Решота очолює обласний центр МСЕК протягом 25 років, з 1999 року. Він увійшов до трійки найзаможніших начальників обласних МСЕК.

Згідно з останньою декларацією за 2023 рік, керівник львівського обласного МСЕК отримав 499 тисяч гривень зарплати, 120 тисяч гривень пенсії та 3,9 мільйона гривень інших доходів, отриманих внаслідок прийняття майна (квартири) на підставі договору про переведення боргу.

Обшуки у заступниці Решоти

Щодо заступниці обласної МСЕК Руслани Іваночко, то у декларації посадовиця зазначила три квартири, дві земельні ділянки та житловий будинок, який набула у 2023 році. Також Іваночко задекларувала дві машини, які належать чоловікові: Volkswagen T-ROC 2021 року випуску та Seat Ateca 2021 року випуску.

Окрім того, Іваночко задекларувала понад 3,4 мільйона гривень подарунків, соціальні виплати та благодійну допомогу і понад пів мільйона зарплати.

Руслана Іваночко. Фото: Facebook

Раніше ми повідомляли, що на засіданні Хмельницької ОВА було ухвалено рішення про тотальну перевірку всіх військово-лікарських комісій та медико-соціальних експертних комісій.

Нагадуємо, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної (МСЕК) Тетяні Крупи.