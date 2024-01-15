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Во Львове некоторые дома останутся без воды — что произошло

15 января 2024 13:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове некоторые дома останутся без воды — что произошло
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В период с 15 по 17 января во Львове не будет водоснабжения к селу Пасеки-Зубрицкие и несколько домов на улице Зеленая. Причиной тому является подключение нового участка трубопровода на водопроводе "Старое Село — Львов".

Об этом сообщает Львовводоканал.

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Отмечается, что без водоснабжения останутся такие дома по улице Зеленая: 320, 321б, 321а, 321, 323, 325, 327, 331, 331а, 333, 335, 337, 339, 343, 4, 4 351, 351б, 351а, 353, 355, 355а, 357а, 357, 359, 359а, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 371а, 373, 3 89, 391, 393, 395, 397, 405.

"Раньше мы заменили 200 м водопровода диаметром 500 мм в с. Пасеки-Зубрицкие, который идет с водозабора в Старом Селе. Следовательно остается подключить новый участок к общему водопроводу. Однако, из-за низких температур, возникали технические сложности в проведении этих работ, поэтому их до сих пор не удалось провести. Поэтому эти работы наши бригады будут проводить сегодня, ведь синоптики прогнозируют днем +1 градус", — отметили во Львовводоканале.

Восстановить стабильное водоснабжение планируется 17 января с 06:00. В то же время, после ремонта коммунальщики будут проводить промывку уличной водопроводной сети, в результате чего возможно ухудшение качества воды.

Напомним, 15 января значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.

Следует отметить, что в Украине в январе 2024 года изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.

ремонт
авария
Львов
Львовская область
водоснабжение
дом

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