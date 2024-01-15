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У Львові деякі будинки залишаться без води — що сталося

15 січня 2024 13:26
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Козюк Тетяна
редактор
У Львові деякі будинки залишаться без води — що сталося
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У період з 15 по 17 січня у Львові не буде водопостачання до села Пасіки-Зубрицькі та декількох будинків на вулиці Зелена. Причиною цьому є підключення нової ділянки трубопроводу на водогоні "Старе Село — Львів".

Про це повідомляє Львівводоканал

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Зазначається, що без водопостачання залишаться такі будинки за вулицею Зелена: 320, 321б, 321а, 321, 323, 325, 327, 331, 331а, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 345а, 347, 349, 351, 351б, 351а, 353, 355, 355а, 357а, 357, 359, 359а, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 371а, 373, 373а, 377, 379, 381, 383, 389, 391, 393, 395, 397, 405.

"Раніше ми замінили 200 м водогону діаметром 500 мм в с. Пасіки-Зубрицькі, який йде з водозабору в Старому Селі. Відтак залишається підключити новозбудовану ділянку до загального водопроводу. Однак, через низькі температури, виникали технічні складнощі у проведенні цих робіт, відтак їх досі не вдалося провести. Тому ці роботи наші бригади проводитимуть сьогодні, адже синоптики прогнозують вдень +1 градус", — зазначили у Львівводоканалі. 

Відновити стабільне водопостачання планують 17 січня з 06:00. Водночас, після ремонту комунальники проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі, через що можливе погіршення якості води. 

Нагадаємо, 15 січня значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Варто зазначити, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.

ремонт
аварія
Львів
Львівська область
водопостачання
будинок

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