Во Львове ребенок травмировался из-за неисправного школьного тренажера

Неисправный тренажер в школьном дворе. Фото: Юлия Хорабек

Во Львове ребенок травмировался, когда тренировался на неисправном тренажере во дворе школы, в которой учился. Мать пострадавшего подчеркнула, что мальчик использовал тренажер по назначению.

Об этом сообщила мать ребенка Юлия Хорабек на "Горячей линии Львова" во вторник, 13 февраля.

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"Ребенок получил повреждение, пытаясь использовать тренажер по назначению", — написала женщина.

Ее обращение было направлено в Шевченковскую районную администрацию и управление образования Львовского городского совета. После этого было принято решение демонтировать опасный тренажер.

"Тренажер демонтирован, проверила лично. Спасибо за оперативную реакцию", — отметила женщина.

Спортивная площадка, на которой произошел инцидент. Фото: Юлия Хорабек

Травмированный неисправным тренажером мальчик. Фото: Юлия Хорабек

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