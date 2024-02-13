Во Львове ребенок травмировался из-за неисправного школьного тренажера
Во Львове ребенок травмировался, когда тренировался на неисправном тренажере во дворе школы, в которой учился. Мать пострадавшего подчеркнула, что мальчик использовал тренажер по назначению.
Об этом сообщила мать ребенка Юлия Хорабек на "Горячей линии Львова" во вторник, 13 февраля.
Ребенок травмировался из-за неисправного тренажера
"Ребенок получил повреждение, пытаясь использовать тренажер по назначению", — написала женщина.
Ее обращение было направлено в Шевченковскую районную администрацию и управление образования Львовского городского совета. После этого было принято решение демонтировать опасный тренажер.
"Тренажер демонтирован, проверила лично. Спасибо за оперативную реакцию", — отметила женщина.
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