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Во Львове ребенок травмировался из-за неисправного школьного тренажера

13 февраля 2024 16:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове ребенок травмировался из-за неисправного школьного тренажера
Неисправный тренажер в школьном дворе. Фото: Юлия Хорабек
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове ребенок травмировался, когда тренировался на неисправном тренажере во дворе школы, в которой учился. Мать пострадавшего подчеркнула, что мальчик использовал тренажер по назначению.

Об этом сообщила мать ребенка Юлия Хорабек на "Горячей линии Львова" во вторник, 13 февраля.

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"Ребенок получил повреждение, пытаясь использовать тренажер по назначению", — написала женщина.

Ее обращение было направлено в Шевченковскую районную администрацию и управление образования Львовского городского совета. После этого было принято решение демонтировать опасный тренажер.

"Тренажер демонтирован, проверила лично. Спасибо за оперативную реакцию", — отметила женщина.

травма
Спортивная площадка, на которой произошел инцидент. Фото: Юлия Хорабек
травма
Травмированный неисправным тренажером мальчик. Фото: Юлия Хорабек

Ранее мы сообщали, что в Харькове было оборудовано первое противорадиационное укрытие в школе. Разрешение на обучение в этом помещении предоставила ГСЧС.

Во Львове школьники снова вернулись на обучение в лицей "Ориана". Учебное учреждение пострадало от ракетных обстрелов 29 декабря 2023 года.

Украина
ребенок
львів
безопасность
травма

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