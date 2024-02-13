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У Львові дитина травмувалася через несправний шкільний тренажер

13 лютого 2024 16:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові дитина травмувалася через несправний шкільний тренажер
Несправний тренажер на шкільному подвір'ї. Фото: Юлія Хорабек
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові дитина травмувалася, коли тренувалася на несправному тренажері на подвір'ї школи, в якій навчалася. Мати постраждалого підкреслила, що хлопчик використовував тренажер за призначенням.

Про це повідомила мати хлопчика Юлія Хорабек на "Гарячій лінії міста Львова" у вівторок, 13 лютого.

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Дитина травмувалася через несправний тренажер

"Дитина отримала пошкодження, намагаючись використати тренажер за призначенням", — написала жінка.

Її звернення скерували в Шевченківську районну адміністрацію та управління освіти Львівської міської ради. Після цього було прийняте рішення демонтувати небезпечний тренажер.

"Тренажер демонтовано, перевірила особисто. Дякую за оперативну реакцію", — зазначила жінка.

травма
Спортивний майданчик, на якому стався інцидент. Фото: Юлія Хорабек
травма
Травмований несправним тренажером хлопчик. Фото: Юлія Хорабек

Раніше ми повідомляли, що у Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі. Дозвіл на навчання в цьому приміщенні надала ДСНС.

У Львові школярі знову повернулися на навчання в ліцей "Оріяна". Освітній заклад постраждав від ракетних обстрілів 29 грудня 2023 року. 

Україна
дитина
львів
безпека
травма

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