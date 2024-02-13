У Львові дитина травмувалася через несправний шкільний тренажер

Несправний тренажер на шкільному подвір'ї. Фото: Юлія Хорабек

У Львові дитина травмувалася, коли тренувалася на несправному тренажері на подвір'ї школи, в якій навчалася. Мати постраждалого підкреслила, що хлопчик використовував тренажер за призначенням.

Про це повідомила мати хлопчика Юлія Хорабек на "Гарячій лінії міста Львова" у вівторок, 13 лютого.

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"Дитина отримала пошкодження, намагаючись використати тренажер за призначенням", — написала жінка.

Її звернення скерували в Шевченківську районну адміністрацію та управління освіти Львівської міської ради. Після цього було прийняте рішення демонтувати небезпечний тренажер.

"Тренажер демонтовано, перевірила особисто. Дякую за оперативну реакцію", — зазначила жінка.

Спортивний майданчик, на якому стався інцидент. Фото: Юлія Хорабек

Травмований несправним тренажером хлопчик. Фото: Юлія Хорабек

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