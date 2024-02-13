У Львові дитина травмувалася через несправний шкільний тренажер
У Львові дитина травмувалася, коли тренувалася на несправному тренажері на подвір'ї школи, в якій навчалася. Мати постраждалого підкреслила, що хлопчик використовував тренажер за призначенням.
Про це повідомила мати хлопчика Юлія Хорабек на "Гарячій лінії міста Львова" у вівторок, 13 лютого.
Дитина травмувалася через несправний тренажер
"Дитина отримала пошкодження, намагаючись використати тренажер за призначенням", — написала жінка.
Її звернення скерували в Шевченківську районну адміністрацію та управління освіти Львівської міської ради. Після цього було прийняте рішення демонтувати небезпечний тренажер.
"Тренажер демонтовано, перевірила особисто. Дякую за оперативну реакцію", — зазначила жінка.
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