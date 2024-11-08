Во Львове 14-летняя девочка снова попала в больницу после курения вейпа

Врачи. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львове 14-летняя девочка во второй раз попала в больницу после курения электронных сигарет. Впоследствии стало известно, что у нее аллергия.

Об этом сообщает Центр детской медицины. Больница "Охматдет" в Facebook в пятницу, 8 ноября.

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Девочка попала в госпиталь с жалобами на одышку и затрудненное дыхание. Накануне этого она курила вейп. Ей оказали первую помощь и перенаправили в Центр детской медицины.

Врачи выяснили, что ребенок имеет аллергию, которая вызывает столь тяжелую реакцию после курения вейпа.

"Без внешних раздражителей, то есть курения электронных сигарет, такой реакции могло бы и не быть. Однако на фоне курения у нее очень быстро развиваются признаки дыхательной недостаточности", — рассказала аллерголог Руслана Проць.

Известно, что в прошлом году девочка уже находилась в больнице также после курения вейпа. Тогда она была в тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, которая нуждалась в кислородной терапии.

Тогда врачи объяснили ей, что курение вейпа является очень вредным и опасным. В случае девочки это может привести к развитию бронхиальной астмы и хронического обструктивного заболевания легких, что повлечет постоянную одышку, повышенную чувствительность к запахам, нарушение дыхательной функции, ограничение физической активности и значительные трудности в ведении привычного образа жизни.

"Мы объяснили девушке и ее родителям, что курение электронных сигарет опасно для здоровья. В случае Марии ей категорически надо отказаться от вейпа. К сожалению, после выписки девушка продолжила это делать, хотя уверяет нас, что редко. Однако динамика ее состояния свидетельствует, что это случается таки часто", — отметила аллерголог.

Ребенку провели бронхоспастическую терапию и выписали домой в удовлетворительном состоянии. Однако девочка должна принимать противовоспалительную и базисную кортикостероидную терапии.

Пост Центра детской медицины. Фото: скриншот

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