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У Львові дитина вдруге потрапила до лікарні через куріння вейпу

8 листопада 2024 16:00
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові 14-річна дівчина знову потрапила до лікарні після куріння вейпу
Лікарі. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові 14-річна дівчина вдруге потрапила до лікарні після куріння електронних сигарет. Згодом стало відомо, що вона має алергію.

Про це повідомляє Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит" у Facebook у п'ятницю, 8 листопада.

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Дівчина потрапила до шпиталю зі скаргами на задишку та утруднене дихання. Напередодні цього вона курила вейп. Їй надали першу допомогу та перенаправили до Центру дитячої медицини.

Лікарі з'ясували, що дитина має алергію, яка викликає таку важку реакцію після куріння вейпу.

"Без зовнішніх подразників, тобто куріння електронних сигарет, такої реакції могло б і не бути. Однак на фоні куріння у неї дуже швидко розвиваються ознаки дихальної недостатності", — розповіла алерголог Руслана Проць.

Відомо, що минулого року дівчина вже перебувала у  лікарні також після куріння вейпу. Тоді вона була у важчому стані з вираженою дихальною недостатністю, що потребувала кисневої терапії.

Тоді лікарі пояснили їй, що куріння вейпу є дуже шкідливим та небезпечним. У випадку дівчини це може призвести до розвитку бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень, що спричинить постійну задишку, підвищену чутливість до запахів, порушення дихальної функції, обмеження фізичної активності та значні труднощі в веденні звичного способу життя.

"Ми пояснили дівчині та її батькам, що куріння електронних сигарет є небезпечним для здоров’я. У випадку Марії їй категорично треба відмовитись від вейпу. На жаль, після виписки дівчина продовжила це робити, хоча запевняє нас, що рідко. Проте динаміка її стану свідчить, що це трапляється таки часто", — зазначила алерголог. 

Дитині провели бронхоспастичну терапію та виписали додому у задовільному стані. Однак дівчина має приймати протизапальну та базисну кортикостероїдну терапії.

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Допис Центру дитячої медицини. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Івано-Франківщині ведмедиця з ведмежатами напала на грибника. Чоловік отримав поранення і нині перебуває в лікарні Калуша.

Також у Львові трирічний хлопчик травмував руку, засунувши її в електричну м'ясорубку. Для звільнення кінцівки були викликані рятувальники. 

лікарні здоров'я Львів куріння діти

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