Во Львове ребенку провели уникальную операцию по уменьшению языка

Врачи после успешно проведенной операции. Фото: Центра детской медицины

Во Львове хирурги Центра детской медицины больницы "Охматдет" укоротили младенцу язык. Он был в пять раз длиннее нормального из-за редкого синдрома. В Украине всего два таких ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Центра детской медицины.

Уникальная операция львовских врачей

"Левчику из Одессы сейчас 1 годик и 3 месяца. Когда семья на 32-й неделе беременности услышала от врача УЗИ, что их малыш показывает язычок, то умилилась", — рассказали врачи.

Впрочем, эта проделка малыша не показалась милой, когда на повторном обследовании родители услышали о подозрении на генетический синдром, который влияет на развитие малыша.

После консультации с американскими коллегами челюстно-лицевые хирурги Центра приняли решение провести мальчику сложную операцию.

"Язычок Левчика нужно было сложить так, чтобы мальчик мог полноценно дышать, есть, разговаривать", — объяснили медики.

Левчик и его необычный язык. Фото: Центр детской медицины

Команда хирургов Центра выполнила частичную резекцию языка по современной методике замочной скважины Key hole.

"После операции язычок Левчика почти нормального размера. Он впервые в жизни смог спрятать его в ротик", — сообщили родители мальчика.

Левчик после операции. Фото: Центр детской медицины

Ранее мы сообщали, что во Львове ребенок травмировался, когда тренировался на неисправном тренажере во дворе школы, в которой учился. Мать пострадавшего подчеркнула, что мальчик использовал тренажер по назначению.

Сотрудники прокуратуры начали уголовное расследование по факту смерти ребенка в Кривом Роге. Мальчик погиб после удаления зуба стоматологами в одной из больниц города.