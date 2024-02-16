У Львові дитині провели унікальну операцію зі зменшення язика

Лікарі після вдало проведеної операції. Фото: Центру дитячої медицини

У Львові хірурги Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит" вкоротили немовляті язика. Він був у п'ять разів довший від нормального через рідкісний синдром. В Україні лише дві такі дитини.

Про це повідомила пресслужба Центру дитячої медицини.

Унікальна операція львівських лікарів

"Левчикові з Одеси зараз 1 рочок і 3 місяці. Коли сімʼя на 32-му тижні вагітності почула від лікаря УЗД, що їх малюк показує язичка, то розчулилася", — розповіли лікарі.

Втім, ця витівка малюка не здалася милою, коли на повторному обстеженні батьки почули про підозру на генетичний синдром, який впливає на розвиток малюка.

Після консультації з американськими колегами щелепно-лицеві хірурги Центру прийняли рішення провести хлопчику складну операцію.

"Язичок Левчика треба було скласти так, щоб хлопчик міг повноцінно дихати, їсти, розмовляти", — пояснили медики.

Левчик і його незвичайний язик. Фото: Центр дитячої медицини

Команда хірургів Центру виконала часткову резекцію язика за сучасною методикою замкової щілини Key hole.

"Після операції язичок Левчика — майже нормального розміру. Він вперше у житті зміг заховати його до ротика", — повідомили батьки хлопчика.

Левчик після операції. Фото: Центр дитячої медицини

Раніше ми повідомляли, що у Львові дитина травмувалася, коли тренувалася на несправному тренажері на подвір'ї школи, в якій навчалася. Мати постраждалого підкреслила, що хлопчик використовував тренажер за призначенням.

Співробітники прокуратури розпочали кримінальне розслідування за фактом смерті дитини у Кривому Розі. Хлопчик загинув після видалення зуба стоматологами в одній з лікарень міста.