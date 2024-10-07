Нанесла несколько ударов ножом — во Львове будут судить девушку

Подозреваемая в убийстве. Фото: Нацполиция

Во Львове 18-летняя девушка, во время ссоры со своим знакомым, ударила его ножом несколько десятков раз, от чего он сразу умер. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области в понедельник, 7 октября.

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Что известно

Правоохранители рассказали, что событие случилось ночью 6 октября на улице Выговского во Львове. В одной из квартир пострадавший 27-летний житель Ивано-Франковской области, снимал комнату.

Как известно, в тот вечер к нему в гости пришла его знакомая 18-летняя львовянка. Во время распития спиртного между девушкой и мужчиной возник конфликт, во время которого она схватила кухонный нож и несколько десятков раз ударила мужчину.

"От полученных травм мужчина умер, а подозреваемая скрылась с места происшествия. При этом она пыталась скрыть доказательства, в частности спрятала орудие убийства", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит девушке

Однако полицейские установили местонахождение злоумышленницы, которая скрывалась в Стрые и задержали ее. Девушке сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове следователи сообщили о подозрении косметологу, по неосторожности убившему свою пациентку. Женщина ошибочно ввела несовместимую с жизнью дозу анестетика.

Также мы писали, что в Броварах в отеле тремя выстрелами убили мужчину. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в этом преступлении.