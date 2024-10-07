Завдала кілька ударів ножем — у Львові судитимуть дівчину

Підозрювана у вбивстві. Фото: Нацполіція

У Львові 18-річна дівчина, під час сварки зі своїм знайомим, вдарила його ножем кілька десятків разів, від чого він одразу помер. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Львівській області у понеділок, 7 жовтня.

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Що відомо

Правоохоронці розповіли, що подія трапилася вночі 6 жовтня на вулиці Виговського у Львові. В одній із квартир потерпіли 27-річний мешканець Івано-Франківської області винаймав кімнату.

Як відомо, того вечора до нього в гості прийшла його знайома 18-річна львів’янка. Під час розпивання спиртного між дівчиною та чоловіком виник конфлікт, під час якого вона вхопила кухонний ніж та кілька десятків разів вдарила чоловіка.

"Від отриманих травм чоловік помер, а підозрювана втекла з місця події. При цьому вона намагалась приховати докази, зокрема, заховала знаряддя вбивства", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує дівчині

Однак поліцейські встановили місце перебування зловмисниці, яка переховувалась у Стрию та затримали її. Дівчині повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові слідчі повідомили про підозру косметологу, яка з необережності вбила свою пацієнтку. Жінка помилково ввела померлій несумісну з життям дозу анестетика.

Також ми писали, що у Броварах в готелі трьома пострілами вбили чоловіка. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у цьому злочині.