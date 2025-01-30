Праведники народов мира — во Львове две семьи получили награду

Церемония вручения награды. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 30 января, во Львове отметили еще две семьи, которые во время Второй мировой войны спасали евреев. Почетное звание "Праведники народов мира" им присвоил израильский мемориальный центр "Яд Вашем".

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто получил награду

Одну из наград получила Вероника Фестрига. Она рассказала, что ее прапрабабушка Екатерина спасла 9-летнюю еврейскую девочку. Позже девочка сменила имя и уехала в Израиль. А впоследствии написала мемуары о тех временах.

"Для меня эта награда — это возможность прикоснуться к моему прошлому, к моей семье. Это мотивация и напоминание о человечности", — говорит Вероника.

Вероника Фестрига во время вручения награды. Фото: Новости.LIVE

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский отметил, что в Украине официально более 2700 праведников народов мира, но на самом деле их гораздо больше.

"К сожалению, мы не знаем всех фактов. Но мы постоянно ищем новую информацию. И каждый год мы находим новые семьи праведников народов мира", — добавил посол.

Ранее мы рассказывали историю Юрия Сторожинского, который родился в 1941 году в городе Броды в украинско-еврейской семье. Его жизнь навсегда изменила трагедия Холокоста. В возрасте двух лет он потерял родителей и остался сиротой.

Также мы писали, что 27 января во Львове в День памяти жертв Холокоста горожане собрались у мемориала, чтобы почтить убитых нацистами людей.