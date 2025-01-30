Праведники народів світу — у Львові дві родини отримали відзнаку

Церемонія вручення відзнаки. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 30 січня, у Львові відзначили ще дві родини, які під час Другої світової війни рятували євреїв. Почесне звання "Праведники народів світу" їм присвоїв ізраїльський меморіальний центр "Яд Вашем".

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Хто отримав відзнаку

Одну з нагород отримала Вероніка Фестрига. Вона розповіла, що її прапрабабуся Катерина врятувала 9-річну єврейську дівчинку. Пізніше дівчинка змінила ім’я і виїхала до Ізраїлю. А згодом написала мемуари про ті часи.

"Для мене ця нагорода — це можливість доторкнутися до мого минулого, до моєї родини. Це мотивація і нагадування про людяність", — каже Вероніка.

Вероніка Фестрига під час вручення нагороди. Фото: Новини.LIVE

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський зазначив, що в Україні офіційно понад 2 700 праведників народів світу, але насправді їх набагато більше.

"На жаль, ми не знаємо всіх фактів. Але ми постійно шукаємо нову інформацію. І кожного року ми знаходимо нові родини праведників народів світу", — додав посол.

Раніше ми розповідали історію Юрія Сторожинського, який народився у 1941 році в місті Броди в українсько-єврейській родині. Його життя назавжди змінила трагедія Голокосту. У віці двох років він втратив батьків і залишився сиротою.

Також ми писали, що 27 січня у Львові у День пам'яті жертв Голокосту містяни зібрались біля меморіалу, аби вшанувати вбитих нацистами людей.