Во Львове директор школы выписывала премии своей матери

Заседание суда. Иллюстративное фото: tv3.lt

Во Львове директор одной из школ на Сыхове взяла на работу свою мать и выписывала ей премии. Суд назначил ей наказание в виде штрафа.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материал дела говорится, что в 2023 году женщина была директором СОШ №96 МЖК-1 на ул. Довженко во Львове. В августе того же года она взяла на работу свою мать учительницей начальных классов. А уже в декабре она ей выписала премию в размере 10,8 тысяч гривен. В то же время руководитель учебного заведения не сообщила перед подписанием соответствующих приказов свое руководство о конфликте интересов.

Однако правоохранители обнаружили эти факты и составили в отношении директора протоколы об административном правонарушении. По данным бизнес-поисковой системы YouControl, с февраля 2024 года она стала заместителем директора школы.

Решение суда

Женщина несколько раз не появлялась на судебные заседания, а адвокат активно ходатайствовал о закрытии дела якобы из-за окончания сроков привлечения к админответственности. Однако она указала, что о конфликте интересов свое руководство сообщало устно, а в школе даже создала комиссию, принимавшую решение о принятии на работу и премировании ее родственницы.

Суд критически оценил это объяснение, поскольку ее непосредственным руководителем был начальник управления образования ЛГС, а он в свою очередь утверждает, что экс-директор не сообщала его о конфликте интересов.

В результате Сыховский районный суд Львова назначил экс-директору школы штраф в размере 5 1000 гривен. Также она должна уплатить 605 грн судебного сбора.

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве четверо представителей полиции воспользовались услугами борделя. Суд наказал работавших там женщин.

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