У Львові директорка школи виписувала премії своїй матері

Засідання суду. Ілюстративне фото: tv3.lt

У Львові директорка однієї зі шкіл на Сихові взяла на роботу свою матір та виписувала їй премії. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріал справи йдеться, що у 2023 році жінка була директоркою СЗШ №96 МЖК-1, що на вул. Довженка у Львові. У серпні того ж року вона взяла на роботу свою матір вчителькою початкових класів. А вже у грудні вона їй виписала премію у розмірі 10,8 тисячі гривень. Водночас очільниця навчального закладу не повідомила перед підписанням відповідних наказів своє керівництво про конфлікт інтересів.

Однак правоохоронці виявили ці факти та склали щодо директорки протоколи про адміністративне правопорушення. За даними бізнес-пошукової системи YouControl, із лютого 2024 року вона стала заступницею директора школи.

Рішення суду

Жінка кілька разів не з'являлася на судові засідання, а ї адвокат активно клопотав про закриття справи нібито через закінчення термінів притягнення до адмінвідповідальності. Однак вона вказала, що про конфлікт інтересів своє керівництво повідомляла усно, а в школі навіть створила комісію, яка приймала рішення про прийняття на роботу та преміювання її родички.

Суд критично оцінив це пояснення, оскільки її безпосереднім керівником був начальник управління освіти ЛМР, а він своєю чергою стверджує, що ексдиректорка не повідомляла його про конфлікт інтересів.

В результаті Сихівський районний суд Львова призначив ексдиректорці школи штраф у розмірі 5 1000 гривень. Також вона повинна сплатити 605 грн судового збору.

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