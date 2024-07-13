Онкологический центр во Львове.

Во Львове хотят отремонтировать онкоцентр за 17 млн гривен — что хотят улучшить
Во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре решили отремонтировать часть помещения за 17 миллионов гривен. Там планируется обустроить эндоскопическое отделение.
Об этом свидетельствуют данные из системы государственных публичных закупок Prozorro.
Что планируют закупить
По данным на сайте Prozorro, победителем на торгах стала строительная фирма "Жовква".
В онкоцентре планируется капитально отремонтировать часть помещений второго этажа.
Кроме ремонта, новой мебели и техники, также планируется обустройство системы подачи медицинских газов и некоторого медицинского оборудования.
Также в документе о технической спецификации говорится о кофеварке Cimbali. Это дорогой бренд профессиональной техники. Стоимость одной такой машины составляет несколько десятков тысяч гривен.
"Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг до 31 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.
Договор между сторонами пока не подписан.
Напомним, с июля в Украине ужесточили контроль в сфере государственных закупок. В электронной системе Prozorro ввели несколько новых индикаторов рисков, автоматически обнаруживающих возможные нарушения.
Также мы писали, что Львовский лицей №45 решил капитально отремонтировать спортивную площадку. Согласно данным на сайте госзакупок, стоимость ремонта составит 9,4 миллиона гривен.
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