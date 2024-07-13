Онкологический центр во Львове.

Онкоцентр во Львове. Фото: Львовская ОГА

Во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре решили отремонтировать часть помещения за 17 миллионов гривен. Там планируется обустроить эндоскопическое отделение.

Об этом свидетельствуют данные из системы государственных публичных закупок Prozorro.

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Что планируют закупить

По данным на сайте Prozorro, победителем на торгах стала строительная фирма "Жовква".

В онкоцентре планируется капитально отремонтировать часть помещений второго этажа.

Кроме ремонта, новой мебели и техники, также планируется обустройство системы подачи медицинских газов и некоторого медицинского оборудования.

Также в документе о технической спецификации говорится о кофеварке Cimbali. Это дорогой бренд профессиональной техники. Стоимость одной такой машины составляет несколько десятков тысяч гривен.

В документе о технической спецификации говорится о кофеварке Cimbali. Фото: скриншот

"Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг до 31 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

Договор между сторонами пока не подписан.

Напомним, с июля в Украине ужесточили контроль в сфере государственных закупок. В электронной системе Prozorro ввели несколько новых индикаторов рисков, автоматически обнаруживающих возможные нарушения.

Также мы писали, что Львовский лицей №45 решил капитально отремонтировать спортивную площадку. Согласно данным на сайте госзакупок, стоимость ремонта составит 9,4 миллиона гривен.