Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові хочуть відремонтувати онкоцентр за 17 млн гривень — що хочуть покращити arrow

У Львові хочуть відремонтувати онкоцентр за 17 млн гривень — що хочуть покращити

13 липня 2024 21:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Онкологічний центр у Львові — скільки коштує ремонт відділення
Онкоцентр у Львові. Фото: Львівська ОДА
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі вирішили відремонтувати частину приміщення за 17 мільйонів гривень. Там планують облаштувати ендоскопічне відділення.

Про це свідчать дані із системи державних публічних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Що планують закупити

За даними на сайті Prozorro, переможцем на торгах стала будівельна фірма "Жовква".

В онкоцентрі планують капітально відремонтувати частину приміщень другого поверху. 

Окрім ремонту, нових меблів та техніки, також планується облаштування системи для подачі медичних газів та деякого медичного обладнання.

Також у документі про технічну специфікацію йдеться про кавоварку Cimbali. Це дорогий бренд професійної техніки. Вартість однієї такої машини складає кілька десятків тисяч гривень.

Машина для приготування кави для онкоцентру
У документі про технічну специфікацію йдеться про кавоварку Cimbali. Фото: скриншот

"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Договір між сторонами поки не підписаний.

Нагадаємо, з липня в Україні посилили контроль у сфері державних закупівель. В електронній системі Prozorro запровадили кілька нових індикаторів ризиків, що автоматично виявлятимуть можливі порушення.

Також ми писали, що Львівський ліцей №45 вирішив капітально відремонтувати спортивний майданчик. Згідно з даними на сайті держзакупівель, вартість ремонту становитиме 9,4 мільйона гривень. 

 

ремонт тендер Львів гроші ProZorro лікарня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня