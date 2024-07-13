Онкологічний центр у Львові — скільки коштує ремонт відділення

Онкоцентр у Львові. Фото: Львівська ОДА

У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі вирішили відремонтувати частину приміщення за 17 мільйонів гривень. Там планують облаштувати ендоскопічне відділення.

Про це свідчать дані із системи державних публічних закупівель Prozorro.

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Що планують закупити

За даними на сайті Prozorro, переможцем на торгах стала будівельна фірма "Жовква".

В онкоцентрі планують капітально відремонтувати частину приміщень другого поверху.

Окрім ремонту, нових меблів та техніки, також планується облаштування системи для подачі медичних газів та деякого медичного обладнання.

Також у документі про технічну специфікацію йдеться про кавоварку Cimbali. Це дорогий бренд професійної техніки. Вартість однієї такої машини складає кілька десятків тисяч гривень.

У документі про технічну специфікацію йдеться про кавоварку Cimbali. Фото: скриншот

"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Договір між сторонами поки не підписаний.

Нагадаємо, з липня в Україні посилили контроль у сфері державних закупівель. В електронній системі Prozorro запровадили кілька нових індикаторів ризиків, що автоматично виявлятимуть можливі порушення.

Також ми писали, що Львівський ліцей №45 вирішив капітально відремонтувати спортивний майданчик. Згідно з даними на сайті держзакупівель, вартість ремонту становитиме 9,4 мільйона гривень.