Онкологічний центр у Львові — скільки коштує ремонт відділення

У Львові хочуть відремонтувати онкоцентр за 17 млн гривень — що хочуть покращити
У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі вирішили відремонтувати частину приміщення за 17 мільйонів гривень. Там планують облаштувати ендоскопічне відділення.
Про це свідчать дані із системи державних публічних закупівель Prozorro.
Що планують закупити
За даними на сайті Prozorro, переможцем на торгах стала будівельна фірма "Жовква".
В онкоцентрі планують капітально відремонтувати частину приміщень другого поверху.
Окрім ремонту, нових меблів та техніки, також планується облаштування системи для подачі медичних газів та деякого медичного обладнання.
Також у документі про технічну специфікацію йдеться про кавоварку Cimbali. Це дорогий бренд професійної техніки. Вартість однієї такої машини складає кілька десятків тисяч гривень.
"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2024 року", — йдеться у повідомленні.
Договір між сторонами поки не підписаний.
Нагадаємо, з липня в Україні посилили контроль у сфері державних закупівель. В електронній системі Prozorro запровадили кілька нових індикаторів ризиків, що автоматично виявлятимуть можливі порушення.
Також ми писали, що Львівський ліцей №45 вирішив капітально відремонтувати спортивний майданчик. Згідно з даними на сайті держзакупівель, вартість ремонту становитиме 9,4 мільйона гривень.
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