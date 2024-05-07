Во Львове хорватские волонтеры обучают дайвингу украинских ветеранов

Хорваты учат украинских ветеранов. Фото: Львовский городской совет

В рамках украинско-хорватского проекта "Ресоциализация украинских ветеранов: равный-равном", хорватские инструкторы делятся своим опытом с украинскими ветеранами, обучая их методам ментальной разгрузки через занятия дайвингом и водными видами спорта. С 7 по 14 мая во Львове и области пройдет второй этап этой инициативы, к которому присоединятся 16 украинских ветеранов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в понедельник, 6 мая.

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7-8 мая: подводное плавание с аквалангом в бассейне и обсуждение с психологами результатов их предварительной работы с ветеранами.

9 мая: стрельба из лука и встреча с Зораном Комаром, бывшим главным психологом Вооруженных сил Хорватии.

10-12 мая: занятия водными видами спорта, такими как каякинг, SUP-серфинг, лодка-дракон, а также рыбалка и игра в дартс. Вечерние мероприятия будут включать в себя общение и лекции от психологов.

В связи с войной, продолжающейся в Украине, ресоциализация ветеранов приобретает особую важность. Хорватия, обладая значительным опытом в этой сфере, делится им с Украиной. Благотворительный фонд UNBROKEN, совместно с Хорватской ассоциацией ветеранов и инвалидов (HRVI Nemo), уже начал этот процесс, и, по отзывам участников, проект демонстрирует положительные результаты:

92% участников отметили улучшение физического здоровья с ростом средней оценки состояния здоровья с 5,4 до 8,3 балла, что является улучшением на 54%.

92% участников отметили улучшение психологического состояния с ростом средней оценки психологического состояния с 4,9 до 8,8 баллов, что является улучшением на 80%.

Проект был начат в сентябре 2023 года в городе Савудрия на побережье Адриатического моря с участием 9 украинских ветеранов и получил поддержку от правительства Хорватии, Министерства по делам ветеранов Украины, Львовского городского совета и частных благотворителей. В 2024 году к проекту приобщили еще 10 участников.

"Мы стремимся создать сеть ветеранов, которые смогут привлекать других к разным ресоциализационных мерам. Основная цель проекта – увеличить количество ветеранов до 500 в год, чтобы обеспечить им достойную ресоциализацию. Мы верим, что наш проект создаст сеть равных наставников ветеранов", — заявил исполнительный директор благотворительного фонда UNBROKEN Александр Кобзарев.

Фонд UNBROKEN продолжает мобилизовать ресурсы для лечения, протезирования, реабилитации и реинтеграции лиц, пострадавших от российской агрессии против Украины.

Напомним, во Львове разрабатывают расширение программы поддержки военнослужащих. Следовательно, военные смогут бесплатно посещать сеансы массажа.

Ранее в КГГА рассказали, что в Киеве военные могут получить услуги по реабилитации в 51 медицинском учреждении. В каждой из них созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды.